Dybala continua ad essere al centro dei rumors di mercato in casa Juventus. Le ultime sul futuro del numero dieci corteggiato soprattutto in Premier League

Paulo Dybala scalpita, vuole ritorna protagonista con la maglia della Juventus e trascinare la ‘Vecchia Signora’ alla prossima Champions League. In attesa di risolvere l’intricato nodo sul rinnovo di contratto, dove al momento permane la distanza con la società bianconera. Una situazione delicata per il club della Continassa che rischia di perdere la ‘Joya’ a parametro zero, considerando la naturale scadenza del contratto fissata per il giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, dal PSG alla Premier: le big corteggiano Dybala

Dybala è rientrato contro il Napoli realizzando la gemma dei tre punti, entrando a gara in corso anche con il Genoa dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi. Ma inevitabilmente è il futuro del numero dieci argentino a tenere banco, con la Juve che si guarda intorno alla ricerca di un possibile incastro se non dovesse arrivare la fumata bianca sul rinnovo. Intanto dall’estero non mancherebbero i corteggiamenti per l’ex Palermo e non solo dal Paris Saint-Germain (che potrebbe perdere uno tra Mbappe e Neymar) in un ipotetico scambio con Icardi, quest’ultimo sempre nei radar di Paratici. Le sirene per Dybala arrivano anche dalla Premier League, dove non sarebbe da scartare un altro intreccio che porterebbe al ritorno di Pogba a Torino. Pure i cugini del City potrebbero guardare con attenzione agli scenari su Dybala, soprattutto dopo la partenza di Aguero.

Inoltre, anche il Chelsea resterebbe vigile sul fantasista classe ’93. Stando a ‘Tuttosport’, Dybala vorrebbe essere al centro del progetto e la società londinese potrebbe essere la piazza ideale per lui. I ‘Blues’ di Abramovich, per trovare eventualmente un punto d’incontro con la Juve, potrebbero mettere sul piatto Jorginho o il cartellino di Emerson Palmieri più cash. I due italo-brasiliani e nazionali azzurri sarebbero da tempo sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera.