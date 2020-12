Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sempre su Paulo Dybala e la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel giugno 2022

In casa Juventus tengono sempre banco Paulo Dybala e la trattativa per il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. Una trattativa di fatto bloccata da mesi a causa dell’ampia distanza tra domanda e offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Psg, Kean mai così decisivo: messaggio a Mancini per gli Europei

Calciomercato Juventus, nuovi contatti e possibile ultimatum a Dybala: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni, dopo le feste natalizie verranno ripresi i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del numero dieci di Laguna Larga, capitanato da Jorge Antun. La volontà del classe ’93 è quella di rimanere a Torino, ma almeno per il momento il club presieduto da Andrea Agnelli – che l’altro giorno ha lanciato una bella ‘frecciata’ all’ex Palermo parlando apertamente di offerta sul tavolo già da tempo – non intende aumentare l’ultima proposta da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Atalanta, ESCLUSIVO Lo Monaco: “Gomez vicino all’Inter. Da matti cedere Dybala”

Dybala, che adesso ne guadagna 7,5, vorrebbe sui 15 o quantomeno lo stesso stipendio di de Ligt, circa 12 milioni bonus inclusi. Non è escluso che la Juve possa lanciargli un vero e proprio ultimatum: prolungamento a 10 milioni, oppure divorzio a giugno. Paris Saint-Germain e club della Premier, dove di fatto venne venduto nell’estate 2019, i potenziali acquirenti del 27enne per il quale – in caso di mancata firma e visto il periodo complicato sul piano economico che sta vivendo anche il calcio – Paratici e soci potrebbero non ottenere più di 50-55 milioni di euro.