Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: la stoccata di Agnelli

In occasione del ‘Golden Boy’, il presidente della Juventus Agnelli ha parlato di Dybala: “Non è ancora da primi 5 al mondo”

Uno segreti dietro ai risultati straordinari ottenuti dalla Juventus negli ultimi anni è Andrea Agnelli. Il presidente bianconero ha dato fin da subito un’impronta europea e futuristica al club piemontese, riportandolo in pochi anni nel Gotha del calcio europei. In occasione della cerimonia per il ‘Golden Boy’ a Torino, Andrea Agnelli ha parlato anche della situazione rinnovo di Dybala: “Ho sentito le sue dichiarazioni. Anche noi amiamo Paulo, che sarà il futuro capitano della Juventus”. Poi, il presidente bianconero ha svelato un retroscena di mercato riguardo al rinnovo del numero ’10’ argentino.

Calciomercato Juventus, Agnelli su Dybala: “Non è da primi 5”

Il patron bianconero non si è limitato ad esprimere la propria stima e l’affetto dei tifosi per Paulo Dybala, ma ha anche rivelato un interessante retroscena sul rinnovo dell’argentino. “Ha avuto un’offerta da primi 20 al mondo e stiamo aspettando una sua risposta. Ad oggi non è da primi 5 al mondo e questo lo sa anche lui”. Una stoccata in piena regola, quella di Andrea Agnelli, che si aspetta molto dal numero ’10’ della Juventus. Contro il Genoa Dybala ha ritrovato la rete in Serie A, che mancava dal luglio scorso, ma la prestazione non è stata ancora delle migliori. Ora, il presidente bianconero ha scoperto le carte in tavola: i prossimi mesi diranno se riusciranno a trovare un accordo per il rinnovo o se sarà cessione.