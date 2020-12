Calciomercato Juventus, Paratici chiude al Papu e apre a Dybala

Fabio Paratici, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Atalanta si è espresso sulla situazione del Papu Gomez e di Paulo Dybala

“No a Gomez, con Dybala presto un incontro”. Lo ha sottolineato Fabio Paratici a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus–Atalanta. Il dirigente bianconero ha parlato, oltre che della partita, anche di mercato, ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Cambiando allenatore sapevamo che avremmo avuto bisogno di qualche gara in più. Non c’è stato modo di fare grande rodaggio. Affrontiamo una squadra molto forte, che è cresciuta tantissimo e che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. E che soprattutto è diventata un orgoglio per il calcio italiano”.

Sul futuro di Dybala: “Con Dybala c’è un grande rapporto, cinque anni fa lo abbiamo acquistando dal Palermo e abbiamo fortemente investito su di lui. Abbiamo creduto in lui dandogli la maglia numero 10. Paulo è un ragazzo eccezionale e gioca sempre anche in condizioni non perfette, come nell’ultimo periodo dove non riusciva ad allenarsi con continuità per problemi fisici. Incontreremo prossimamente l’agente. Era un incontro già in programma, ma per motivi di Covid non siamo riusciti a vederci di persona”. Su Gomez idea di mercato: “No, assolutamente. Lui è un bravissimo calciatore, ma è dell’Atalanta e noi siamo molto contenti dei nostri calciatori”.