Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: lo scenario | Assalto al Milan

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta tema caldissimo sul tavolo della Juventus. Scenari in uscita e in entrata: occhi in casa Milan per i bianconeri

Il futuro di Cristiano Ronaldo uno dei temi che tiene banco in casa Juventus. Il fenomeno portoghese è al centro del calciomercato e potrebbe determinare molto delle strategie della società nei prossimi mesi. Nelle ultime ore, intanto, fa discutere il nervosismo finale del fenomeno portoghese dopo la partita contro il Genoa e si torna a parlare con insistenza sempre maggiore dell’addio e dei possibili scenari lontano dalla Juventus.

Di certo, come racconta ‘Repubblica’, le parti si stanno guardando intorno per tentare di far quadrare il futuro. In particolare, Jorge Mendes starebbe sondando l’addio del campione portoghese da più di un anno, con scarsi risultati fino ad ora. Già la scorsa estate i tempi erano strettissimi per la cessione e nonostante Mendes abbia tentato diverse strade, nulla si è concretizzato. Ora si è mosso in anticipo soprattutto nell’ottica di un ritorno al Real Madrid, ma Florentino Perez ad oggi non ha ceduto alla nostalgia. In un quadro del genere, sottolinea il quotidiano, Ronaldo e la Juventus sembrano costretti a restare insieme fino al 2022 con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista tecnico e economico.

Intanto, come sottolinea il ‘Corriere della Sera’, Andrea Pirlo sembra acquisire una posizione conciliante nei confronti del bomber, sicuramente più dei suoi predecessori. Il tecnico avrebbe difeso il portoghese nelle ultime ore, sottolineando come i suoi gol siano fondamentali. Di certo, i nervi restano tesi e il futuro incerto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, dal futuro di Ronaldo all’assalto ai big del Milan

E se il futuro di Cristiano Ronaldo resta argomento forte nelle dinamiche societarie, non si può sottovalutare le prospettive per Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi gli attaccanti, infatti, restano in bilico e soprattutto con l’addio di CR7 potrebbe veder traballare la loro posizione a Torino. Non solo le uscite per i bianconeri che si muovono in maniera forte in entrata.

Come vi stiamo già ampiamente raccontando negli ultimi giorni e come conferma ‘Repubblica’, la Juventus ha nel mirino un doppio colpo dal Milan che sarebbe clamoroso per la Vecchia Signora. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore, l’intreccio che riguarda Donnarumma e Szczesny, con l’italiano che avrebbe preso il posto dell’ex Roma partente. La pista Donnarumma va, dunque, tenuta in considerazione nello scacchiere bianconero, ma col portiere che continua a dare priorità al rinnovo con il Milano. Allo stesso modo, bisogna prestare attenzione alle dinamiche per il rinnovo di Hakan Calhanoglu: la priorità resta ai rossoneri, ma Maldini inizia a guardarsi attorno a caccia di un nuovo trequartista. E la Juventus resta alla finestra, con un possibile colpo che sarebbe sensazionale e di cui vi abbiamo già parlato a CMIT TV svelandovi i retroscena.