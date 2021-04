A Barcellona si parla insistentemente del futuro di Ousmane Dembele, che ha il contratto in scadenza 2022. La Juventus resta alla finestra

La Juventus vince ancora e torna a macinare punti per alimentare la posizione in piena zona Champions, dopo il successo infrasettimanale nel recupero contro il Napoli. Protagonista in negativo Cristiano Ronaldo, in merito al quale si continua a discutere su un eventuale futuro lontano da Torino. Incerte anche le questioni legate a Paulo Dybala, e ad Alvaro Morata che si gioca le residue speranze di permanenza nel rush finale di campionato. A conti fatti dovrebbe essere proprio l’attacco il reparto maggiormente in fermento in vista della prossima sessione di calciomercato, nonostante evidenti limitazioni dovute al momento economico generale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Zidane | Tre colpi e firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, delusione per Ronaldo: “Non ci siamo”

Calciomercato Juventus, nel mirino Dembele: il retroscena dalla Spagna

Proprio per il reparto offensivo la Juventus continua ad osservare la situazione di Ousmane Dembele. Il futuro dell’ex Borussia Dortmund è infatti incerto a causa di un contratto in scadenza 2022 e delle tante voci su un possibile addio. Proprio qualora dovesse partire dalla Spagna ‘Todofichajes.com’ alimenta ulteriori voci relative ad un eventuale approdo in Serie A. Il calciatore francese avrebbe riconosciuto ad una cerchia ristretta il desiderio di giocare proprio per la Juventus e sembra, stando al portale iberico, che la squadra di Pirlo strizzerebbe l’occhio, visto che il club starebbe seriamente valutando di fare offerte per l’esterno transalpino.

Proprio nell’ottica di un destino incerto per Dybala e Morata l’ingaggio potenziale di Dembele andrebbe a rappresentare un tassello importante per provare a riconquistare la vetta della Serie A per la prossima stagione. Al momento il Barça valuta l’ex BVB sui 70 milioni di euro.