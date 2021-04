Nome molto di moda anche in ottica calciomercato Juventus, Zinedine Zidane è al centro di numerose voci in Francia e Spagna

Il doppio successo contro Napoli e Genoa ha dato nuova verve alla Juventus nella corsa Champions, ma le voci sulla possibile separazione da Andrea Pirlo continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Scelto principalmente da Andrea Agnelli, l’ex centrocampista ha incassato anche di recente la fiducia di dirigenza e Presidente, ma la situazione potrebbe mutare in caso di nuovo crollo di risultati. In caso di allontanamento dell’attuale tecnico bianconero, il nome che metterebbe d’accordo tutti resta quello di Zinedine Zidane. Legato al Real Madrid fino al 30 giugno del 2022, Zizou dopo i quarti di andata di Champions contro il Liverpool ha sottolineato a chiare lettere il suo legame con Torino. Una dichiarazione che ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa Real. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, rinnovo Zidane: ecco la lista degli acquisti

La fascinazione della panchina bianconera si aggiunge a quella esercitata dalla Nazionale francese ed è per questo che già da ieri diversi media spagnoli parlano di una possibile offerta di rinnovo fino al 2024. Secondo ‘Diario Gol’, l’ex fantasista francese non esclude affatto l’ipotesi di restare al Real, ma solamente a determinate condizioni. Le ultime campagne acquisti hanno regalato ben pochi innesti a Zizou che, secondo il sito spagnolo avrebbe chiesto tre rinforzi precisi per firmare il rinnovo: Jules Koundé in difesa, Eduardo Camavinga a centrocampo e uno tra Kylian Mbappe, Erling Haaland e Harry Kane in attacco.