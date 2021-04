Dalla Spagna giunge notizia della volontà di Florentino Perez di proporre un rinnovo a Zinedine Zidane. Il tecnico francese continua ad essere un’idea per la panchina della Juventus

L’inizio di stagione del Real Madrid non è stato per nulla facile e nel mirino della critica, come spesso accade, era finito Zinedine Zidane. Oggi tutto è cambiato e i Blancos con il successo contro il Barcellona sono ad un solo punto dalla vetta, occupata dl’Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati fermati ieri sera sul parti dal Betis; la lotta per il titolo è dunque aperta. C’è la possibilità di festeggiare in Spagna, così come in Champions League. Martedì, infatti, è arrivata l’importante vittoria contro il Liverpool, nell’andata dei quarti di finale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Zidane dopo tante critiche è dunque in corsa per vincere tutto. Critiche che comunque hanno lasciato il segno nel tecnico francese, che al termine della stagione potrebbe lasciare il Real Madrid, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto vi abbiamo raccontato, Zidane starebbe seriamente pensando di dire addio al club. Un addio che potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di vittoria di Liga o Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno in Premier per il centrocampista | Le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus, Perez offre il rinnovo a Zidane

Le ultime due vittorie, contro Liverpool e Barcellona, hanno, però, convinto ancor di più Florentino Perez a puntare su Zidane. Secondo quanto riporta ‘DefensaCentral’, il numero uno del club spagnolo avrebbe deciso di offrire al tecnico francese il rinnovo del contratto di ulteriori due stagioni, fino al 30 giugno 2024.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Atalanta, tegola per Gasperini: salta la Juventus!

Una situazione che sta monitorando con attenzione la Juventus. Zidane, ormai da tempo, è nel mirino di Andrea Agnelli. Il numero uno della Juventus ha provato in passato a portarlo a Torino ma senza successo. Il futuro di Andrea Pirlo – nonostante le smentite che arrivano dal club bianconero – resta tutto da scrivere e Zidane è certamente uno profilo che piace pare. Chiaramente non possono essere escluse altre piste, come quella che può portare a Massimiliano Allegri, tecnico, che ricordiamo è il primo nome per la Roma, per il dopo Fonseca.