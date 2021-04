L’Atalanta di Gasperini non potrà contare contro la Juventus su Romero. Il difensore argentino, diffidato, è stato ammonito durante il match contro la Fiorentina

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che non potrà contare su Romero al prossimo match contro la Juventus, in programma a Bergamo domenica 18 aprile alle ore 15.00.

Il difensore, al 23esimo del primo tempo della sfida contro la Fiorentina, è stato ammonito per un brutto fallo su Vlahovic. L’ex Genoa, diffidato, sarà dunque costretto a saltare la super sfida fondamentale per la corsa alla Champions League. Ricordiamo che Romero è stato ceduto dalla Juventus all’Atalanta, durante la sessione estiva di calciomercato, con la formula del prestito biennale, per due milioni di euro più altri due, in caso venissero raggiunti alcuni obiettivi sportivi. I Bergamaschi hanno, inoltre, un diritto di riscatto a 16 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.