Continuano a rincorrersi le voci di calciomercato per il centrocampista della Juventus Ramsey, che potrebbe tornare in Premier League

Il centrocampo della Juventus, in passato uno dei fiori all’occhiello del club di Andrea Agnelli, quest’anno non sta brillando come ci si sarebbe aspettato. Il suo rendimento, per forza di cose, si sta anche riflettendo sull’andamento della squadra allenata dal mister Andrea Pirlo, che per la prima volta dopo nove anni potrebbe cedere lo scettro di campione d’Italia agli eterni rivali dell’Inter.

Anche in Champions League le cose non sono andate come avrebbero sperato, e l’uscita di scena agli ottavi di finale contro il Porto ha messo in discussione ulteriormente le scelte fatte sul calciomercato. Uno degli uomini arrivati nel 2019 potrebbe infatti lasciare Torino, per rinverdire i conti e sperare nel salto di qualità per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Cassano spara la bomba: “Lukaku non c’entra nulla!”

Calciomercato Juventus, per Ramsey pronto il ritorno in Premier

Secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.net’, uno dei primi sacrificabili a centrocampo è Aaron Ramsey. Il gallese, classe 1990, è arrivato alla corte degli Agnelli nell’estate del 2019 a parametro zero dall’Arsenal, in Premier League. Stesso campionato in cui potrebbe fare ritorno, stavolta però al Liverpool di Jurgen Klopp.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, il riscatto di Morata è lontano

Non avendo convinto del tutto con la Juventus, infatti, il centrale bianconero potrebbe almeno essere utile alle casse non troppo in forma del club di Torino, che con la sua vendita potrebbe guadagnare 15 milioni di euro (il prezzo concordato con i Reds), ma soprattutto alleggerirebbe il monte ingaggi dei bianconeri. Ramsey ha infatti uno stipendio di 7 milioni l’anno e un contratto che scade nel giugno del 2023.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, l’agente annuncia il ritorno

E i dubbi, a Liverpool, ci sono specialmente per quanto il gallese richiede, con la dirigenza degli inglesi non disposta a sborsare la stessa somma della Juventus per poter avere in squadra Ramsey, che finora ha segnato due gol e fornito cinque assist ai suoi compagni di squadra in questa stagione.