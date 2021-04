Milan, Giuseppe Riso ufficializza il ritorno di Caldara in rossonero: il difensore non resterà all’Atalanta

Non sarà più a tinte nerazzurre il futuro di Mattia Caldara. Il difensore centrale tornerà infatti in rossonero dalla prossima stagione. Il prestito all’Atalanta di un anno e mezzo scadrà al termine di questa stagione e il suo agente Giuseppe Riso è certo: Caldara tornerà a Milano. Bisognerà poi capire se il giocatore rientrerà nei piani di Stefano Pioli o se il Milan proverà a trovargli una nuova destinazione, cedendolo magari a titolo definitivo. Fatto sta che il futuro del centrale non sarà più a Bergamo.

Intervistato da ‘Tuttosport’, alla domanda bruciapelo se Caldara resterà all’Atalanta o tornerà al Milan, Riso ha risposto “Milan” senza mezzi termini. La seconda avventura in nerazzurro è quindi destinata a chiudersi per il difensore, che nel corso della stagione ha avuto diversi problemi fisici e non è mai stato una prima scelta per Gasperini disputando soltanto cinque gare di campionato. A questo punto chissà che non possa diventare una risorsa per Pioli, con il tecnico che potrebbe decidere di rilanciarlo. Il Milan e Caldara sono infatti ancora legati da un contratto valido sino al 2023.