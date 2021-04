Ospite fisso della ‘Bobo TV’ su Twitch, Antonio Cassano si è espresso sulle voci che vogliono Guardiola interessato a Lukaku dell’Inter









L’Inter di Antonio Conte si avvia a vincere lo scudetto, interrompendo il dominio della Juventus durato ben nove anni, il diciannovesimo della storia del club meneghino. E i gioielli della squadra nerazzurra continuano a fare gola ai top club esteri. In particolare, da diverse settimane si parla dell’interesse del manager del Manchester City, Pep Guardiola, per il bomber Romelu Lukaku, autore di ben ventisette gol in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Complice l’addio di Sergio Aguero, in scadenza di contratto e accostato anche alla Juventus, il City si è messo a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione e il belga è uno dei nomi su cui si stanno concentrando le indiscrezioni di mercato. A parlare della questione ci ha pensato anche Antonio Cassano, ex calciatore anche dell’Inter, alla ‘Bobo TV’ su Twitch: “Cosa c’entra Lukaku con l’idea di gioco di Guardiola? Se lo dovesse prendere, non tiferei più per lui. I suoi procuratori faranno il cinema per riuscire ad avere un aumento d’ingaggio e poi gli rinnoveranno il contratto”.

Cassano non è tenero neanche nei confronti del gioco proposto dall’Inter di Antonio Conte in questa stagione: “L’Inter ha vinto 2-1 col Sassuolo, ma ai neroverdi viene riservato un trafiletto. Mentre, sulla vittoria di Conte ci fanno una testa così. In Italia c’è gente incompetente che non capisce niente. Questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo, siamo ormai indietro di venti anni”. Un Cassano mai banale, sempre pronto ad incendiare la discussione sull’Inter e sul calcio italiano.