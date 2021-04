Calciomercato Inter, colpo Lukaku | Conte verso le dimissioni: il retroscena

L’Inter prosegue la sua corsa verso lo scudetto, ma spunta un retroscena clamoroso su Romelu Lukaku. Gesto fortissimo di Antonio Conte che minacciò le dimissioni

L’Inter sembra avviata verso la conquista del titolo in questa stagione. I nerazzurri continuano a macinare punti in classifica, collezionando vittorie e aumentando giornata dopo giornata il distacco dalle dirette inseguitrici. Nella grande cavalcata di questa stagione, un ruolo decisivo lo sta avendo sicuramente Romelu Lukaku. Il bomber belga sta trascinando i nerazzurri a suon di gol e prestazioni magnifiche.

L’ex Manchester United forma una coppia devastante con Lautaro Martinez: un mix di fisicità, velocità, esplosività e fiuto del gol assolutamente incontenibile per le difese di Serie A. Il suo acquisto dai Red Devils sembra, dunque, a distanza di un paio di stagioni, assolutamente azzeccato, ma all’epoca l’altissima cifra richiesta dagli inglesi aveva fatto vacillare non poco l’Inter. Ora spunta un interessante retroscena sull’arrivo in nerazzurro e una mossa clamorosa da parte di Antonio Conte che ha sbloccato la trattativa.

Calciomercato Inter, Lukaku devastante: Conte minacciò le dimissioni in caso di mancato arrivo

A distanza di tempo si può dire certamente che l’arrivo di Big Rom a Milano sia stata una scelta felicissima da parte dell’Inter. Il calciatore, inoltre, era stato a un passo anche dalla Juventus nell’ottica di uno scambio con Dybala poi rifiutato dallo stesso argentino. Lukaku trascina, ma occhio all’ultimo retroscena risalente al suo arrivo in nerazzurro.

L’Inter, all’inizio di un nuovo progetto, aveva dubbi se spendere 75 milioni di euro per un calciatore il cui rendimento al Manchester United era stato altalenante. A essere decisivo fu Antonio Conte: c’è il suo autografo sull’acquisto essenziale per il presente e il futuro dell’Inter. Il tecnico, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, aveva individuato nel gigante belga l’elemento essenziale per il suo gioco. L’Inter riteneva troppo alta la cifra di 75 milioni più bonus e stava per virare sull’acquisto di Rafael Leao come alternativa. A quel punto, Conte arrivò a minacciare le dimissioni pur di arrivare al bomber che tanto desiderava. Un crocevia fondamentale: la mossa decisiva è stata dell’allenatore per un presente devastante con l’Inter.