Calciomercato Juventus, delusione per Ronaldo: “Non ci siamo”

Cristiano Ronaldo si aspetta rinforzi dal mercato estivo. Il portoghese non ha ancora deciso il suo futuro: vorrebbe far ritorno in Spagna ma le priorità del Real sono altre

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora chiaro. Come vi abbiamo raccontato, il campione portoghese vorrebbe lasciare la Juventus per fare ritorno al Real Madrid, al termine della stagione. Ad oggi, però, è davvero difficile che possa accadere: i blancos hanno altre priorità. I sogni di Florentino Perez portano i nomi di Mbappe e Haaland e per Ronaldo potrebbe non esserci spazio.

Sono comunque giorni di riflessioni, questi, per il portoghese, che sa che non gli rimane molto tempo per vincere. Il classe 1985 ha fretta e per restare a vestire la maglia della Juventus, vuole garanzie. Si augura che i bianconeri possano fare un mercato importante per rafforzarsi. Romeo Agresti, intervenuto ai microfoni di ‘Juventibus’, ha così parlato della situazione legata al campione portoghese: “la Juve deve pensare bene a cosa fare con Cristiano Ronaldo – ammette – Se CR7 si aspetta che i bianconeri nel prossimo mercato possa rinforzarsi e diventare più competitiva, allora non ci siamo”.