Riccardo Cucchi: “La Juventus non ha tempo e deve vincere, non so se aspetteranno Pirlo”. Le dichiarazioni anche su Cristiano Ronaldo e Dybala

Dalla situazione di Pirlo al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala in casa Juventus, fino alla stagione dell’Inter di Conte e la “sua” Lazio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Riccardo Cucchi, ex radiocronista e storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, parla in esclusiva a ‘Calciomercatonews.com‘: CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA.