Spalletti vuole Emerson, Giuntoli al lavoro: il Napoli offre meno di 15 milioni al Chelsea. Possibile incontro con gli intermediari

Luciano Spalletti vuole Emerson Palmieri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il nuovo tecnico del Napoli sta spingendo fortemente per avere a disposizione il terzino sinistro. Non è una novità l’interesse partenopeo per il mancino italo-brasiliano, ma nelle ultime ore c’è stata una spinta arrivata proprio dalla forte richiesta di Spalletti. Il rapporto tra i 2 risale alla stagione 2016/2017, quando Palmieri fece benissimo nella Roma guidata da Luciano Spalletti con 36 presenze ed un gol. La destinazione partenopea, al pari, ovviamente, di quella nerazzurra dell’Inter è gradita al calciatore: ci sono, però, diversi punti da sciogliere. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Napoli-Emerson, offerta al Chelsea e meeting con l’entourage

Il Napoli sta iniziando a sondare il Chelsea: la prima valutazione posta in essere dal Napoli di poco inferiore ai 15 milioni di euro, con il club inglese che ragiona anche su altre potenziali trattative, come quella con l’Inter che coinvolgerebbe Hakimi. Inoltre, lo stipendio di Palmieri è superiore ai 4 milioni netti, aspetto che rende difficoltoso trovare un’intesa.

Sempre secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il ds Giuntoli, per provare a trovare un’intesa ed anticipare l’eventuale concorrenza di altri club italiani e non solo ha chiesto un incontro agli intermediari della trattativa. Già nei prossimi giorni, ci potrebbero essere sviluppi. C’è la consapevolezza che si è di fronte ad una trattativa complessa con percentuali non altissime di realizzazione.