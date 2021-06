Calciomercato Inter, non solo Emerson | I nomi caldi per la fascia

Il calciomercato Inter non segue solo Emerson per la fascia sinistra; anche Kostic, Tagliafico e Pedraza tra i nomi caldi

Inter in cerca di rinforzi per la fascia sinistra. Il profilo più gradito resta Emerson Palmieri del Chelsea, seguito da molti club italiani e stranieri, come annunciato dal suo agente Fernando Malta a Calciomercato.it: “Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juve, Inter e Napoli. Ritorno in Italia? Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ha attratto attenzioni di altri campionati e di altre grandi realtà continentali”. Marotta vaglia dunque le possibili alternative.

Tra i giocatori seguiti dall’Inter per le corsie, riporta ‘Tuttosport’, ci sono Kostic dell’Eintracht, Tagliafico dell’Ajax e Pedraza del Villarreal. Per il serbo, valutato dai tedeschi circa 30 milioni di euro, non è da escludere uno scambio con Lazaro. L’argentino e lo spagnolo sembrano invece in seconda fila nella classifica di gradimento.