Campione d’Europa con il Chelsea, ora pronto ad affrontare da protagonista l’Europeo con la maglia dell’Italia. Sono i mesi più importanti della carriera di Emerson Palmieri ed il suo, nuovo agente (il divorzio dalla Elenko lo abbiamo anticipato diversi mesi fa), Fernando Malta della PS Sport non nasconde le emozioni in esclusiva per Calciomercato.it. “Emerson è felicissimo! Arrivare ad un livello di questo tipo è una soddisfazione personale enorme. Parliamo di un ragazzo che è cresciuto sognando questo traguardo, partendo da un quartiere del Brasile tosto, difficile. Oggi, è un campione d’Europa ed ha condiviso la gioia con la sua famiglia. Un traguardo, davvero, incredibile: quanti giocatori possono dire di aver vinto una Champions?”. Ora, c’è un altro successo da guadagnare, quello con la maglia azzurra agli ordini di Roberto Mancini: “Emerson ha un rapporto speciale con la Nazionale, dopo la riorganizzazione della squadra con il ct Mancini: hanno un grande rapporto, con un importante percorso di qualificazione per l’Europeo e nella Nations League. Si sente totalmente dentro la Nazionale e con un feeling speciale con il tecnico. Adesso, è focalizzato sull’obiettivo di vincere l’Europeo. Sarebbe una soddisfazione enorme. Mi dice sempre che sente il peso della maglia e la certezza che l’Italia può vincere questa competizione”.

“Emerson può tornare in Serie A: tanti estimatori tra i top club”

Un terzino con le caratteristiche di Emerson è quello che serve a tutte le formazioni italiane più importanti: “Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juve, Inter e Napoli. Quando inizia una finestra di mercato, ci sono sempre voci sul suo conto. Ora, Emerson deve focalizzarsi sulla Nazionale. Questa stagione con il Chelsea è stata molto particolare. C’è stato il cambio di allenatore: con Tuchel ha un gran dialogo. Ora, bisogna capire quali saranno i prossimi passi del Chelsea e quale sarà il suo futuro nella prossima stagione”. L’Italia è nel cuore: “Ha avuto un periodo in Serie A dove ha fatto il salto di qualità. Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ovviamente, come agenzia non ci focalizziamo soltanto lì. Emerson ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali”.