Juventus, Inter e Napoli interessate ad Emerson Palmieri chiuso al Chelsea. Il laterale italo-brasiliano mediterebbe il cambio di agenzia

Nello scorso mercato Emerson Palmieri avrebbe voluto tornare in Serie A o comunque lasciare il Chelsea visto che non rientrava e non rientra nei piani di Frank Lampard. Come confermano le sole 4 presenze (150′ in tutto) collezionate in questa prima parte di stagione. Ci hanno pensato soprattutto Juventus e Inter, oltre a qualche club straniero, tuttavia alla fine il laterale italo-brasiliano è rimasto a Londra.

Calciomercato Juventus, Inter e Napoli: possibile divorzio Emerson-Elenko

Il mancato trasferimento, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, non è stato affatto mandato giù dall’ex Roma, il quale non a caso starebbe ora meditando di passare a un’altra agenzia mollando quella che lo rappresenta ormai da anni, la ‘Elenko Sports’. Questo eventuale cambio potrebbe servire a rilanciare le piste che conducevano ai bianconeri e ai nerazzurri, ma pure quella rappresentata dal Napoli (Giuntoli può riprovarci se dovesse partire Ghoulam…) al quale aveva Emerson disse no nella primavera di un anno fa perché non gli poteva dare la possibilità di continuare a giocare la Champions.

