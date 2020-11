Calciomercato Juventus e Inter, i dubbi di Emerson Palmieri

Emerson Palmieri dal ritiro della Nazionale parla anche del suo futuro: Juventus e Inter da tempo sulle sue tracce

Ora c’è la Nazionale, parentesi felice per Emerson Palmieri in un inizio di stagione che lo ha visto ai margini del Chelsea. Appena quattro apparizioni con soltanto 150 minuti collezionati, un bottino troppo povero che mette a rischio la convocazione per gli Europei. Anche per questo il terzino pensa ad un addio a gennaio, con Inter e Juventus tra le altre che potrebbero andare all’assalto, dopo averci pensato già quest’estate.

Anche di futuro e del possibile trasferimento di gennaio ha parlato il 26enne di Santos dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa. “Occorre attendere, questo è un anno strano per il mercato”. Emerson Palmieri è consapevole che ha bisogno di giocare: “Purtroppo lo sto facendo poco, ma credo che la situazione può migliorare, che sia a Londra o in un altro posto”.

Un’apertura ad un addio con posisbile ritorno in Italia: “Ho parlato con Mancini e mi ha spiegato che la cosa migliore è giocare. Aspettiamo due mesi e valuteremo se ho trovato spazio nel Chelsea o dovremo guardare altro”.