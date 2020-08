Dopo l’acquisto di Hakimi, l’Inter vuole investire ancora sulle corsie laterali, l’anima del 3-5-2 di Antonio Conte. L’obiettivo è Emerson Palmieri del Chelsea, alla finestra c’è anche il Napoli

Il Chelsea ha aperto alla cessione dell’esterno sinistro Emerson Palmieri, chiede 25 milioni ma l’affare potrebbe essere definito anche sui 20 milioni più bonus. L’accordo tra l’Inter e il giocatore già c’è, è pronto un quinquennale che garantirebbe un ingaggio di 2,2 milioni netti a stagione all’italo-brasiliano, che ha espresso il desiderio di tornare in Italia. Conte l’ha già allenato a Londra, il suo acquisto passa per la certezza della sua permanenza in nerazzurro, ancora impegnati in questa stagione in Europa League, dove affronterà lunedì sera lo Shakthar Donetsk in semifinale.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Emerson Palmieri: arrivano conferme

Inter, Zhang è in Italia: confronto decisivo con Conte

Steven Zhang è rientrato in Italia, a Milano, dopo una lunga assenza anche a causa delle forti limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus. Tra le sue priorità c’è, ovviamente, il percorso dei nerazzurri in Europa League ma, appena terminerà la stagione, andrà definito il nodo Antonio Conte. Al rientro dalla spedizione in Germania, ci sarà il confronto decisivo per raggiungere l’unità d’intenti: se dovesse arrivare il clamoroso divorzio, l’alternativa numero uno è Massimiliano Allegri.

Il nodo Conte rallenta anche la trattativa per Emerson Palmieri e, attraverso alcuni intermediari, si è interessato anche il Napoli al 26enne calciatore. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è uno storico estimatore del giocatore cresciuto nella Roma di Spalletti. Per accettare, nel caso in cui non vada in porto la trattativa con l’Inter, il Napoli senza Champions League, Emerson Palmieri chiede un ingaggio di 3 milioni netti, uno sforzo alla portata per il club di De Laurentiis approfittando del Decreto Crescita.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, doppio sogno per Allegri: la lista degli acquisti

Calciomercato Inter, il Torino punta Vecino: ipotesi di scambio