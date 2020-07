Calciomercato Inter, colpo Emerson Palmieri | Arrivano conferme!

Secondo i bookmakers il trasferimento di Emerson Palmieri all’Inter è ormai in dirittura d’arrivo. I dettagli

Arrivano ulteriori conferme sul prossimo colpo di calciomercato dell’Inter di Conte e Marotta. Dopo Hakimi, arriverà con ogni probabilità almeno un altro esterno: si tratta di Emerson Palmieri, laterale italo-brasiliano di proprietà del Chelsea da tempo seguito dal club nerazzurro. Secondo i bookmakers, infatti, più precisamente per ‘stanleybet.it’, il trasferimento a Milano dell’ex Roma è quotato solo a 2.00 e di fatto in dirittura d’arrivo.

Come anticipato da Calciomercato.it, l’Inter è già in contatto con il Chelsea per l’acquisto di Emerson Palmieri e filtra ottimismo. Ma non solo. Relativamente bassa anche la quota di Gosens, a 3.75, vera e propria rivelazione di questa stagione di Serie A. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

