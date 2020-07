Dopo tante voci Olivier Giroud potrebbe ancora restare in Inghilterra al Chelsea con buona pace dell’Inter ed anche del Milan. Le ultime dichirazioni

Accostato per diverso tempo alla Serie A ed in particolare all’Inter come vice-Lukaku, alla fine Olivier Giroud è rimasto al Chelsea proseguendo la sua avventura in Premier League con buona pace di Conte. La telenovela potrebbe però riproporsi in estate con anche il Milan a caccia di un bomber d’esperienza qualora dovesse partire Ibrahimovic. Lo stesso centravanti campione del mondo ha però tracciato il suo futuro ai microfoni di ‘Infosport+’ partendo proprio dalle trattative dei mesi scorsi: “A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea. Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le cose però ora sono cambiate come evidenziato dallo stesso Giroud: “Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto. Spesso sono stato decisivo in campo, segnando vari gol. Voglio continuare a contribuire con il mio impegno, vedo il mio futuro ancora in Inghilterra. Poi si sa, nel calcio tutto va veloce e nulla è mai scontato”. Infine sulla Francia: “Ho potuto giocare una finale europea e ho vinto una Coppa del mondo. Ma la mia sete non si è placata e voglio vincere ancora anche con la Francia, provando a battere altri record. Sarebbe bello superare le 100 presenze con la selezione e magari sorpassare Platini al secondo posto nella classifica di tutti i tempi come goleador”.

