In casa Milan è ancora tutto da comprendere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Doppia alternativa d’esperienza per rimpiazzare lo svedese. C’è anche il giovane Scamacca

Con l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli i tifosi del Milan sperano rimanga anche Zalatan Ibrahimovic, l’uomo che dal suo arrivo insieme proprio al tecnico, è riuscito a cambiare volto ad una squadra in difficoltà. A dispetto dell’età lo svedese ha offerto una grande stagione fin qui lasciando intravedere ampi spazi del campione di un tempo e acquisendo un peso specifico importantissimo all’interno del gruppo squadra. Il rapporto tra lo stesso Ibra e l’amministratore delegato Gazidis rende però tutto più complicato dal punto di vista di un’eventuale permanenza. Valutazioni in atto quindi sull’attaccante ex Inter e Barcellona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a Tonali: Inter spiazzata. La strategia di Gazidis

Secondo quanto sottolineato dall’edizione ‘Tuttosport’ qualora dovesse arrivare il rinnovo, gli uomini mercato rossoneri dovrebbero comunque individuare un’altra prima punta, giovane e di prospettiva. In questo senso il nome sul taccuino sarebbe quello di Scamacca del Sassuolo.

Al contrario invece se Ibra dovesse lasciare il Milan, Maldini dovrebbe andare a prendere un bomber d’esperienza sulla falsa riga dello svedese. Due i nomi principali: Mario Mandzukic e Olivier Giroud. Il croato già era stato cercato in passato come alternativa allo svedese ed ora è anche nel mirino della Fiorentina, mentre il francese monitorato dall’Inter nei mesi scorsi ha deciso di non restare al Chelsea. Chiude il quadro Jovic che resta una trattativa a prescindere dal mancato arrivo di Rangnick.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, spiraglio per Ibrahimovic | Rebic vuole il rinnovo

Calciomercato Milan, incertezza Ibrahimovic | Ecco la sua richiesta