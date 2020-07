I due attaccanti stanno trascinando la squadra in questo finale di stagione. Con Pioli lo svedese potrebbe rimanere, ieri incontro tra l’agente del croato e Maldini

Sandro Tonali ma non solo. Il “nuovo” Milan di Stefano Pioli vuole ripartire da due certezze: Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. I due attaccanti stanno trascinando a suon di gol la squadra in questo finale di stagione: se per il croato la strada sembra essere in discesa, per lo svedese è ancora tutto da vedere. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Pioli non ha dubbi sull’eventuale conferma di Zlatan Ibrahimovic. Toccherà a Gazidis ora trovare l’accordo per il rinnovo che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile. Incontro ieri invece tra Fali Ramadani, agente sia del serbo Jovic che di Rebic, e Maldini. Se per l’attaccante serbo del Real Madrid il vertice è stato solo interlocutorio, l’agente ha fatto sapere che Rebic vuole rinnovare. Sabato appuntamento telefonico con l’Eintracht Francoforte per fare il punto anche su André Silva, il portoghese parcheggiato in Bundesliga.

