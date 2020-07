Il centrocampista classe 2000 del Brescia ha detto da tempo sì ai nerazzurri che però non hanno ancora trovato l’intesa finale con Cellino. Il Milan è pronto ad approfittarne

Il derby tutto milanese per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, entra nel vivo. Dopo la conferma sulla panchina di Stefano Pioli, la dirigenza rossonera è pronta ad affondare il colpo e battere la concorrenza dei cugini nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter finora non si è spinta oltre un prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Invece il Milan, dopo aver incassato 25 milioni per Suso dal Siviglia, ha la liquidità per pareggiare l’offerta interista, ma con un pagamento in tre anni: cioè con 10 milioni subito. La questione è appena entrata nel vivo, anche perché, alla lunga, il giocatore dovrà dire la sua. L’impressione è che in questa fase il mercato interista stenti a decollare. Marotta e Ausilio hanno tanti centrocampisti in conto vendita e non possono aggiungere subito un altro petalo in rosa.

