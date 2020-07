Antonio Conte commenta il pareggio contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico dell’Inter al termine del match di San Siro

Antonio Conte ha parlato al termine di Inter-Fiorentina. Le parole del tecnico nerazzurro al fischio finale del match di San Siro, valevole per la 35a giornata di Serie A: “Quando lasci dei punti ci sono delle mancanze – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Stiamo cercando di lavorare sulla mentalità per cercare di lottare per qualcosa d’importante. Dobbiamo trovare l’istinto killer. Sono felice che i ragazzi siano delusi, significa che vogliono di più e vogliono migliorare. Significa che qualcosa ho lasciato. Dobbiamo dimostrare che il lavoro che stiamo facendo dia dei frutti.

Stiamo raccogliendo meno di quando stiamo seminando. Abbiamo voglia di giocarci le partite, saremo arbitri della salvezza col Genoa, poi il Napoli e l’Atalanta dove ci giochiamo un piazzamento. Mancano ancora tre partite, ci serviranno per crescere e migliorare. Anche se il secondo è il primo dei perdenti. Il secondo posto per me non ha significato”.

LAUTARO MARTINEZ – “Voci non stanno distraendo Lautaro, stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che si sta affermando solo adesso. C’è ancora una strada da fare, ha un percorso da seguire. Può alternare momento positivi e altri meno. Le voci intorno a lui danno fastidio, insultano l’intelligenza del ragazzo. S’insinua che sta pensando ad altre cose. Bisogna accettare gli alti e i bassi in un percorso di crescita. il mercato? C’è ancora una stagione da finire, dobbiamo restare concentrati. Poi penseremo alla prossima”.

