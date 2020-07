Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: le ultime sul centrocampista

Nicolò Zaniolo è subentrato all’11esimo del secondo tempo del match che la Roma ha giocato contro la Spal. La situazione del centrocampista

Continua a tenere banco il caso Zaniolo. Il centrocampista della Roma, prima escluso e poi convocato per la trasferta di Ferrara da Fonseca, è subentrato al 56′ della sfida contro la Spal, andando a segno allo scadere. Il futuro del calciatore classe 1999, che tanto piace in Italia a Inter e Juventus e all’estero soprattutto al Tottenham, resta tutto da scrivere.

Fondamentale sarà il confronto che ci sarà a fine stagione tra il suo procuratore e la società giallorossa.

I problemi tra lui e alcuni compagni non sono certo da sottovalutare ma la volontà della Roma è quella di trattenere il calciatore almeno per un’altra stagione. Si vocifera che la richiesta per firmare il rinnovo sia sui 3 milioni di euro ma al momento non ci sono segnali di un possibile accordo. La valutazione di Zaniolo si aggira attorno ai 70 milioni di euro.

