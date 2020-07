Pagelle e tabellino di Inter-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Terracciano in serata, Lukaku no

Partita senza grandi emozioni, uno 0-0 che potrebbe consegnare lo scudetto alla Juventus già domani sera. Dopo un primo tempo dominato dall’Inter e dalle parate di Terracciano, la ripresa si fa più movimentata con azioni e ricerca del gol da entrambe le squadra. Lukaku, non eccelle, e insieme a Sanchez colpiscono due legni. La squadra di Conte ha però il demerito di non essere riuscita a concretizzare quanto di buono costruito nel primo tempo. La Fiorentina fatica a costruire gioco ma con i cambi inseriti da Iachini, Ghezzal, Chiesa e Lirola, ha le occasioni migliori della ripresa. Iachini porta a casa un punto di prestigio. Prestazione super della linea difensiva viola.

INTER

Handanovic 6 – Si fa trovare pronto nelle poco occasioni create dalla Fiorentina.

D’Ambrosio 5,5 – Un po’ in ombra. Sembra fare più fatica dei compagni di reparto. Mancano le sovrapposizioni sulla corsia di competenza. Dal 70’ Bastoni 6 – Dà solita sicurezza a tutta la linea difesiva.

De Vrij 6 – Pochi minuti ma buoni. Costretto a lasciare il campo per un trauma distorsivo. Dal 23’ Ranocchia 6 – Subentrato, non ha difficoltà nel contenere Cutrone.

Godin 6 – Torna titolare dopo la squalifica. Non fa rimpiangere gli assenti.

Candreva 6 – Crea non pochi fastidi a Dalbert. Non è un fulmine ma tenta l’uno contro uno. Dal 70’ Moses 6- fa quello che gli viene chiesto.

Barella 6 – Prestazione positiva. Lo trovi ovunque in mezzo al campo, recupera tanti palloni. Sempre aggressivo anche in copertura. Prende un giallo evitabile, diffidato salterà il Genoa.

Gagliardini 6 – Non si vede tanto ma fa un lavoro importante, chiudendo le linee di passaggio davanti alla difesa. Dal 76’ Brozovic 5 –Più avanzato rispetto al solito. Privo di idee e grinta.

Young 5,5 – Si propone sulla fascia, pochi i suoi cross per i compagni. Meglio nella ripresa.

Eriksen 5,5 – Le qualità non mancano ma si accende ad intermittenza. Comincia bene confezionando palloni interessanti per la coppia d’attacco. Risposte positive in marcatura su Badelj. Cala nettamente nella ripresa.

Lukaku 6 – Lotta su ogni pallone, difende e cerca di tenere la posizione. Buon lavoro di smistamento per i compagni. Nel primo tempo colpisce il palo e spreca un’occasione importante.

Sanchez 5 – Il palo gli nega la gioia del gol. Poco incisivo. Giustamente sostituito da Conte. Dal 70’ Lautaro sv

All. Conte 5 – Squadra sprecona, manca nella concretezza vista nelle ultime uscite. Pareggio che chiude le speranze di scudetto.

FIORENTINA

Terracciano 7 – Tiene in gara i suoi nel primo tempo con grande reattività , prima su Barella poi su Lukaku. Vero protagonista.

Milenkovic 6 – Chiude gli spazi con ordine. Sempre attento nei contrasti. Accompagna i suoi proponendosi sulla corsia esterna.

Pezzella 6,5 – Guida la difesa viola con disinvoltura da vero capitano. Ineccepibile.

Caceres 6 – Puntuale negli anticipi, contiene con sicurezza le incursione sulla fascia sinistra. Dalle sue parti non si passa.

Venuti 6 – Si preoccupa solo di limitare i pochi affondi di Young.

Castrovilli 5,5 – Cresce sì con il passare sei minuti, inverte la posizione con Duncan, ma non riesce ad incidere come dovrebbe. Qualche spunto interessante e poco altro. Diffidato, prende il giallo e salterà il prossimo match.

Badelj 5,5 – è il fulcro del gioco di Iachini, ma non stasera. Si perde nel mare del centrocampo Dal Pulgar 75’ – sv.

Duncan 6- Primo tempo positivo. Cerca di dare ordine a metà campo. Dal 58’ Ghezzal 6- Entra propositivo nel ritmo della partita. Dà nuove energie al reparto. Cerca e trova gli inserimenti di Chiesa.

Dalbert 5,5 – Contro la squadra che ne detiene il cartellino manca di convinzione, spesso in ritardo. Sbaglia anche i passaggi più semplici. Si fa male in uno scontro con Barella. Dal 49’ Lirola 6 – dà più sicurezza al reparto. Occasione interessante in fase offensiva.

Cutrone 5 – Sottotono, non in serata. Sempre a segno negli ultimi tre incontri oggi rimane a secco. Dal 58’ Kouame 5,5 –Come il compagno che sostituisce non dà l’apporto cercato da Iachini. Sul finire del recupero spreca un’occasione per il troppo altruismo

Ribery 6 – Tante grinta e voglia di fare. Cercato spesso dai compagni, prova ad illuminare la serata della Viola senza successo. Dal 75’Chiesa 6 – Parte subito con uno spunto dei suoi che mette in difficoltà la difesa dell’Inter.

All. Iachini 6- La squadra fatica a tenere il pallone, lenti e macchinosi nel primo tempo. Più spigliati nella ripresa. Grandissima prestazione del reparto difensivo.

Arbitro Giacomelli 6 – Gestisce con ordine una partita nel complesso non cattiva.

TABELLINO

INTER-FIORENTINO 0-0

INTER (3-4-1-2):Handanovic; D’Ambrosio ( 70’ Bastoni), De Vrij ( 23’ Ranocchia), Godin; Candreva (70’ Moses), Barella, Gagliardini (76’ Brozovic), Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez ( 70’Lautaro). A disp.: Padelli, Skriniar, , Pirola, Biraghi, Moses, Valero, Agoume, Esposito, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINO (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Badelj (75’ Pulgar), Duncan ( 58’ Ghezzal), Dalbert ( 49’ Lirola); Cutrone (58’ Kouame), Ribery ( 75’ Chiesa). A disp.:Brancolini, Terzic, Ceccherini, Igor, Agudelo, Pulgar, Chiesa, Sottil, Vlahovic. All. Iachini.

Marcatori:

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammonito: 43’ Ribery (F), 57’ Castrovilli (F), 76’ Barella (I), 78’ Caceres (F)

Espulsi: