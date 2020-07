Calciomercato Milan, incertezza Ibrahimovic | Ecco la sua richiesta

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano su Zlatan Ibrahimovic e la sua permanenza in rossonero tutt’altro che certa nonostante la conferma ufficiale di Pioli

Non è detto che, con la conferma ufficiale di Pioli, Zlatan Ibrahimovic resti sicuramente al Milan rinnovando per un altro anno il suo contratto in scadenza a fine stagione. Anzi, Gazidis non sembra impazzire all’idea di proseguire il rapporto con il fuoriclasse svedese, con il quale non è certo scattata la ‘scintilla’. E poi, come riporta il ‘Corriere della Sera’, il 38enne chiede uno stipendio di circa 6 milioni di euro per rimanere fino al giugno 2021. Dunque valutazioni in corso in casa Milan, con la permanenza di Ibrahimovic tutt’altro che certa…

