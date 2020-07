Possibile rivoluzione in casa Inter al termine della stagione. Il giornalista Luca Momblano si sofferma sul futuro di Conte e Marotta

Potrebbe esserci un vero terremoto all’Inter a fine stagione. Non solo Conte, ma anche l’Ad Marotta rischia l’addio anticipato ai nerazzurri. Luca Momblano, intervenendo alla TV di Calciomercato.it, fa il punto della situazione in casa interista: “E’ difficile oggi pronosticare cosa accadrà all’interno dell’organigramma Inter, da Conte in avanti e quindi includo Marotta e i giocatori”, sottolinea il giornalista.

Momblano prosegue: “Conte è in rotta con una parte consistente dell’ambiente, ma anche con Marotta che lo ha voluto fortemente all’Inter. Io dico che sarà l’Inter a mandarlo via e non Conte a dire addio”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Momblano: “Bomba scoppiata. Ecco cosa accadrà”

Inter-Fiorentina, Conte:”Farò delle rotazioni” | Poi annuncio su Sensi