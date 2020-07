Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Momblano: “Bomba scoppiata. Ecco cosa accadrà”

Il giornalista Luca Momblano, ospite della trasmissione di Calciomercato.it, è tornato a parlare di Conte e della rivoluzione targata Zhang che potrebbe coinvolgere anche Marotta

“La bomba è scoppiata all’improvviso, ma solo apparentemente…”. Così ha esordito il giornalista Luca Momblano ospite della diretta di Calciomercato.it: “E’ difficile oggi pronosticare cosa accadrà all’interno dell’organigramma Inter, da Conte in avanti e quindi includo Marotta e i giocatori. La situazione è davvero degenerata, i margini per ricucire sono pochi. Steven Zhang è in Cina da quattro mesi, assieme al papà che è il vero potere centrale dell’Inter. Il presidente nerazzurro già ben prima di queste ultime uscite riteneva chiuso il capitolo Conte, che è in rotta con una parte consistente dell’ambiente, pure con Marotta che lo ha voluto fortemente.

Calciomercato Inter, Momblano: “Conte sarà mandato via. A rischio anche Marotta”

“Anche la posizione di quest’ultimo non è così salda – ha sottolineato Momblano – Piero Ausilio è difatti l’unico ad avere un rapporto stretto con Zhang, anche per una questione di lingua. Conte è in rotta con una parte consistente dell’ambiente, ma anche con Marotta che lo ha voluto fortemente all’Inter. Io dico che sarà l’Inter a mandarlo via e non Conte a dire addio. La partita vera interna, comunque, si giocherà ben prima dell’esito dell’Europa League“.

“Se il sostituto sarà Allegri? L’equazione Marotta-Allegri ci sta, ma stavolta potrebbe essere Steven Zhang in persona a decidere il nome del prossimo allenatore, magari uno straniero visto che l’Inter ha una grande storia di tecnici stranieri”.

