Calciomercato Inter, Ravezzani insiste: “Dossier contro Conte”

Il giornalista Fabio Ravezzani insiste sulla decisione dell’Inter di cacciare via Antonio Conte a fine stagione: pronto un contenzioso legale

Conte via dall’Inter, messo alla porta da Zhang pronto addirittura ad iniziare un contenzioso legale. Fabio Ravezzani dopo la bomba di ieri sul licenziamento per giusta causa rincara la dose. Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ il direttore di TeleLombardia scuote l’ambiente nerazzurro: “Gli sfoghi di Conte in Cina non sono stati apprezzati. La società registra tutte le dichiarazioni che possono far pensare ad un comportamento scorretto di un dipendente. Secondo indiscrezioni che mi arrivano dalla Cina, Zhang è deciso a chiudere il rapporto. Ho notizie certe su un dossier preparato con tutti gli attacchi di Conte verso la società. Secondo Momblano Zhang avrebbe deciso di chiudere con il tecnico e si aprirebbe un contenzioso legale”.

Questo dopo le parole dell’allenatore sul calendario con il velato attacco alla società: “Non si può sempre dire che la Juventus è la causa di tutti i mali del mondo. Pensare ai bianconeri che fanno un calendario per penalizzare l’Inter fa ridere visto che l’avversario diretto era la Lazio. L’Inter giocando con un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari, in tre partite ha fatto 2 vittorie ed un pareggio, con le squadre con gli stessi giorni di riposo ha fatto 2 sconfitte ed un pareggio”.