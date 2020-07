Inter, bomba Ravezzani su Conte: “Valutano il licenziamento per giusta causa”

Clamorosa indiscrezione di calciomercato sul futuro del tecnico nerazzurro. Il piano di Zhang su Conte

Il pareggio contro la Roma ha con ogni probabilità spento l’ultima flebile speranza dell’Inter di puntare allo scudetto. E come spesso accaduto in questa stagione al termine di una partita non vinta, il tecnico Antonio Conte è esploso davanti alle telecamere. Se dopo il Bologna nel mirino c’erano finiti i calciatori, stavolta è stato il turno della società, rea di non aver fatto nulla al momento della stesura dei calendari di Serie A alla ripresa del campionato dopo il coronavirus, che ha visto l’Inter riposare sempre meno delle avversarie. Uno sfogo che potrebbe avere ripercussioni clamorose sul futuro dell’allenatore salentino.

LEGGI ANCHE >>> Inter, UFFICIALE: operazione al ginocchio. Stagione finita

Intervenuto a ‘Top Calcio 24’, il giornalista Fabio Ravezzani ha disegnato uno scenario davvero incredibile: “So che il licenziamento per giusta causa è una ipotesi che il presidente Zhang sta prendendo in considerazione se Conte dovesse continuare con gli attacchi alla squadra e alla dirigenza quando le cose non vanno bene. Ho motivo di ritenere che la società stia registrando queste sue dichiarazioni qualora eventualmente in futuro dovesse adire le vie legali”. Già a novembre per Conte si parlò di possibile licenziamento dopo il ko col Borussia Dortmund, ma i rumors allora furono smentiti. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: scambio con Mourinho