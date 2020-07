Inter, stagione finita per Matias Vecino che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio: il comunicato ufficiale

Brutte notizie per l’Inter, che in questo finale di stagione dovrà fare a meno di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, sofferente da tempo al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L’annuncio ufficiale arriva dal club nerazzurro, che ha comunicato che l’intervento al menisco avverrà nella giornata di domani a Barcellona. A procedere all’operazione sarà il professor Ramon Cugat presso la propria clinica. Un’assenza pesante per Conte, che dovrà rinunciare al centrocampista per le ultime quattro giornate di campionato e per l’Europa League ad agosto.

