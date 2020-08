Allegri è in cima alla lista di Marotta in caso di divorzio con Conte. Milinkovic-Savic e Kroos i sogni dell’ex tecnico della Juventus

Si deciderà al termine dell’Europa League il destino di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, con i nerazzurri impegnati lunedì nella semifinale contro lo Shakhtar. Il presidente Steven Zhang è tornato a Milano nelle scorse ore e al ritorno della squadra dalla Germania incontrerà il tecnico salentino per riessere una decisione definitiva sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta accelera: Juve ko | Ma c’è un nuovo duello

Inter, sogno Kroos con l’arrivo di Allegri

In caso di separazione dopo una sola stagione il primo nome nella lista dell’Ad Marotta per la panchina resta quello di Massimiliano Allegri. Il mister toscano è libero dal vincolo con la Juventus scaduto a giugno ed è seguito da vicino anche dal PSG se Tuchel dovesse fallire l’assalto Champions. Con Allegri al timone cambierebbero anche le strategie di mercato, con l’ex Juve che sognerebbe l’arrivo a centrocampo di Milinkovic-Savic stando a ‘Tuttosport’. Ma non solo: un vecchio pallino di Allegri è inoltre Toni Kroos, già nei radar del tecnico durante l’avventura sotto la Mole. Il tedesco starebbe riflettendo su un possibile cambio di maglia e rappresenterebbe un colpo di spessore a livello d’esperienza e caratura internazionale per il centrocampo dell’Inter, dove Allegri proverebbe inoltre a rilanciate in pieno Eriksen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente Palmieri: rispunta il colpo da 100 milioni