L’Inter accelera per Tonali e potrebbe chiudere dopo l’Europa League. Nuovo duello con la Juventus per Dzeko

Il presidente Zhang torna a Milano, con l’Inter che resta in netto vantaggio nella corsa a Sandro Tonali. I nerazzurri per evitare però sorprese puntano ad accelerare per il baby centrocampista del Brescia, che piace anche a Milan e Juventus. Il patron delle ‘Rondinelle’ Cellino – scrive ‘Tuttosport’ – punta a scatenare un’asta per il suo gioiello, anche se i bianconeri restano freddi sul giocatore.

Inter, accelerata per Tonali. Dzeko sempre nei radar di Conte

Marotta ha da tempo l’accordo con l’entourage di Tonali per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe affondare il colpo al termine dell’Europa League. L’Inter punta a chiudere l’affare sui 35 milioni, bonus compresi. Intanto con la Juventus potrebbe inscenarsi un altro duello per Dzeko, nei radar della ‘Vecchia Signora’ per il post Higuain ma che continua ad essere nei desideri di Conte per completare l’attacco nerazzurro.

