Grandi manovre per l’Inter in vista della prossima stagione: sembra tramontare l’ipotesi Emerson Palmieri, mentre torna di moda il colpo da 100 milioni

Unica italiana, insieme all’Atalanta, ancora impegnata in Europa, l’Inter non perde tempo e lavora al mercato. Hakimi è già stato acquistato, Sanchez anche e per Marotta tocca continuare a rinforzare la rosa di Antonio Conte (se arriverà l’atteso chiarimento). Tra gli obiettivi si è spesso parlato di un nuovo esterno con Emerson Palmieri primo obiettivo. Secondo quanto riferisce ‘Il Giorno’, il terzino del Chelsea è una pista per il momento accantonata con i nerazzurri che lavorano con la Fiorentina per rinnovare il prestito di Biraghi e Dalbert.

Si riaccende, invece, l’ipotesi Milinkovic-Savic. Sempre il quotidiano milanese scrive che il serbo rappresenta un’idea da tenere presente anche se convincere Lotito non sarà semplice. La valutazione che ne va la Lazio è di 100 milioni di euro, sempre che la società biancoceleste decida di privarsene. Più facile l’accordo con il calciatore che ha un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.