L’Inter sembra avere in pugno il giovane Sandro Tonali, destinato a lasciare Brescia. I nerazzurri hanno già un accordo e il si del ragazzo

Nonostante l’accostamento alla Juventus dettato dall’arrivo di Pirlo, il futuro di Sandro Tonali dovrebbe tingersi di nerazzurro. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione evidenziando come il ragazzo ha ormai scelto l’Inter e ha chiesto al suo manager Bozzo di definire l’affare con Marotta. Il regista italiano segue i nerazzurri ed attende con ansia la chiusura dell’affare col Brescia escludendo di fatto possibili colpi di scena dettati da società come Juventus, Milan o PSG.

Tonali infatti vuole lavorare alla corte di Conte e si immagina già con la maglia dell’Inter in quanto vede Milano come soluzione ideale. Intanto Cellino attende Marotta per sviluppare definitivamente l’operazione tra i club mentre sembra che il ragazzo abbia già à limato anche i dettagli del suo trasferimento. Per Tonali si prospetta un contratto di cinque anni, fino al 2025, con ingaggio da tre milioni e mezzo a stagione.

