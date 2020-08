Andrea Pirlo dà le sue prime indicazioni sul calciomercato e gli obiettivi pregressi della Juventus: c’è chi esce e chi viene confermato nella lista bianconera

L’avvicendamento in panchina nella Juventus potrebbe provocare qualche cambiamento in ottica calciomercato. In realtà, con l’arrivo di Andrea Pirlo per i bianconeri l’obiettivo principale che si è ormai totalmente raffreddato è quello di Jorginho, pupillo di Sarri. In questo senso a tornare prepotentemente in auge è il nome di Sandro Tonali, già in orbita Inter. I nerazzurri hanno fatto progressi, l’agente Beppe Bozzo avrebbe fatto delle promesse a Marotta in tal senso. Ma, non avendo ricevuto offerte ufficiali, Cellino intanto ha tenuto aperto il dialogo con la Juventus. I bianconeri dovrebbero prima cedere, ma la partita è aperta.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, resta in pole Milik nonostante l’addio di Sarri, dal momento che Pirlo avrebbe già dato l’ok. Anche perché il suo ingaggio di 4 milioni a stagione fornirebbe un sostanziale risparmio rispetto ai 7,5 milioni di Higuain, pronto a salutare. In questo caso il problema è l’intesa con il Napoli, che gradisce la contropartita Bernardeschi. Ma restano da stabilire le valutazioni dei due cartellini, con la Juve che non disdegna lo scambio alla pari.

