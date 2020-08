Skriniar ha perso il posto da titolare nell’Inter di Conte e potrebbe lasciare Milano. Marotta ha puntato Smalling in caso d’addio dello slovacco

Riserva di lusso nello scacchiere di Conte e cedibile per l’Inter soprattutto in caso di conferma del tecnico. E’ in bilico il futuro in nerazzurro di Milan Skriniar, nuovamente escluso contro il Bayer Leverkusen in Europa League dall’undici titolare di Conte. Il difensore slovacco ha perso la titolarità, in una difesa a tre mai digerita dopo l’avvento del mister leccese e il cambio di modulo. Con la permanenza di Lautaro Martinez potrebbe essere proprio l’ex Sampdoria il sacrificato per fare cassa, con la sua valutazione che si è notevolmente abbassata rispetto ai 70 milioni che le big di Premier offrivano un’estate fa.

Inter, c’è Smalling con l’addio di Skriniar

Skriniar – che piace al Tottenham di Mourinho – non è più una pedina chiave e, in caso d’addio, il sostituto dello slovacco potrebbe essere Chris Smalling stando a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’inglese è ritornato al Manchester United dopo il prestito alla Roma e avrebbe una valutazione di 20 milioni di euro, somma che non spaventerebbe Marotta. Oltre a Smalling anche Kumbulla resta un profilo sensibile: il Verona chiede 30 milioni per il baby albanese, corteggiato da vicino anche dalla Lazio.

