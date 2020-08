Ottimismo per David Alaba: il Bayern Monaco crede nel rinnovo del terzino, inseguito anche dall’Inter per la prossima stagione

“Moderatamente ottimista”: così Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha risposto sul rinnovo di David Alaba. Il terzino è in scadenza di contratto tra un anno e da tempo è dato tra i possibili partenti. Su di lui c’è anche l’Inter di Antonio Conte che dopo aver chiuso con Hakimi cerca un altro tassello per le fasce nerazzurre. Quello che probabilmente non sarà l’esterno tedesco: per lui si profila il rinnovo con la società bavarese e quindi la permanenza a Monaco.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Bayern Monaco ha presentato un’offerta di rinnovo ad Alaba con ingaggio superiore ai 5,5 milioni di euro. Proposta che potrebbe convincere il calciatore a continuare la sua avventura con la società che lo ha lanciato nel grande calcio. In caso di addio, la meta preferita del 28enne sarebbe il Barcellona, altro club pronto ad approfittare di una eventuale rottura con i bavaresi.