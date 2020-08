Calciomercato Inter, Conte sempre in bilico | Sostituto: spunta l’ex

Il futuro di Conte e quindi di quello della panchina dell’Inter rimane molto incerto. Intanto spunta un altro nome per la successione del tecnico salentino

Pure in caso di vittoria dell’Europa League sarebbe in forte dubbio la permanenza di Conte sulla panchina dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Suning non ha alcuna intenzione di concedere maggiori poteri sul calciomercato e non solo al tecnico salentino. Anzi Steven Zhang, nel faccia a faccia previsto prima della semifinale o al più tardi al termine della competizione, è pronto a ‘lanciargli’ una sorta di ultimatum: stop agli attacchi pubblici e piena condivisione del progetto sportivo, altrimenti ognuno per la propria strada. Da capire, nel caso, le modalità del divorzio. Che Conte sia ancora in bilico lo conferma il non placarsi delle indiscrezioni riguardo la sua successione.

Calciomercato Inter, sostituto Conte: salta fuori l’ex Sergio Conceiçao. Il portoghese piace anche alla Roma

Il nome ‘forte’ per il post-Conte rimane Allegri per via degli eccellenti rapporti con Marotta, ma occhio a Pochettino stimatissimo dal vicepresidente Zanetti e a qualche altro profilo a sorpresa. Stamane, per esempio, il portoghese ‘A Bola’ ufficializza la candidatura di Sergio Conceiçao, fresco vincitore della Liga Nos per la seconda volta da quando guida il Porto. Il 45enne di Coimbra ha militato da giocatore in nerazzurro, senza però lasciare il segno. Per il quotidiano lusitano piace pure alla Roma e ha una clausola da ben 20 milioni di euro, insomma un ostacolo non di poco conto per il suo eventuale ritorno a Milano.

