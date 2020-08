Lautaro Martinez non ha gradito la sostituzione di Conte nel match contro il Bayer Leverkusen. Il Barcellona rimane alla finestra per il ‘Toro’

L’Inter stacca il biglietto per le semifinali di Europa League dopo il convincente successo contro il Bayer Leverkusen. A tenere banco in casa nerazzurra sono però i malumori di Lautaro Martinez, che non ha digerito la sostituzione ieri nel secondo tempo con Alexis Sanchez. L’argentino ha mostrato insofferenza per il cambio e non ha accettato di buon grado la decisione di Conte come scrive su Twitter Francesc Aguilar.

Il rapporto tra il tecnico e Lautaro sarebbe alquanto particolare in questo periodo come aggiunge il giornalista spagnolo. Il Barcellona nel frattempo monitora sempre con attenzione gli scenari sul ‘Toro’ e potrebbe approfittare degli screzi tra Conte e il giocatore per tentare un nuovo assalto nelle prossime settimane.

Lautaro Martínez no ha aceptado de buen grado que su técnico Antonio Conte le haya cambiado por el ex azulgrana Alexis Sánchez en el partido de Europa League frente al Bayer Leverkusen. Las relaciones entre el argentino y el técnico son un tanto especiales. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 10, 2020

