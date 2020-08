Il Barcellona insiste per Lautaro Martinez: l’Inter in caso d’addio sostituirebbe l’argentino con Dzeko

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. L’Inter non vorrebbe privarsi dell’attaccante argentino, a meno di un’offerta fuori mercato non inferiore alla clausola da 111 milioni di euro scaduta a luglio. La dirigenza nerazzurra e Marotta non vogliono però farsi trovare impreparati e avrebbero individuato in Edin Dzeko il sostituto ideale in caso d’addio di Lautaro stando a ‘Tuttosport’.

Il capitano della Roma fu a lungo inseguito già la scorsa estate su precisa richiesta di Conte, fino al ricco rinnovo con il club giallorosso arrivato un po’ a sorpresa. Dzeko sarebbe il prescelto dell’Inter e a livello tattico rappresenterebbe un profilo intercambiabile sia con Lukaku che Sanchez. Il bosniaco, inoltre, farebbe comodo anche a Massimiliano Allegri in caso di ribaltone in panchina con l’addio di Conte.

