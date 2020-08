Calciomercato Inter, avanti per Skriniar-Ndombele: doppio nodo

L’Inter punta a Ndombele del Tottenham per il centrocampo: mediatori in azione per uno scambio con Skriniar. Due gli ostacoli

Dopo l’approdo di Christian Eriksen, l’asse Milano-Londra potrebbe farsi nuovamente caldo, con il Tottenham che potrebbe chiudere nuovi affari nel capoluogo lombardo. Se da un lato il Milan pensa ad Aurier, l’Inter valuta con attenzione Tanguy Ndombele come colpo per il centrocampo. Il francese, arrivato la scorsa estate dal Lione per oltre 60 milioni di euro, sembra ormai essere arrivato ai ferri corti con Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bufera Conte: “Si avvicina il nuovo allenatore”

Calciomercato Inter, due ostacoli per Skriniar-Ndombele

Come sottolinea ‘Tuttosport’, i mediatori sarebbero in azione per permettere uno scambio tra Tottenham e Inter che coinvolga Skriniar e Ndombele. Lo slovacco, unico big sacrificabile in casa nerazzurra, non rientra più al centro del progetto di Antonio Conte e potrebbe dunque lasciare prima dell’inizio della nuova stagione. I nodi principali che complicano l’affare sono però la volontà del difensore ex Sampdoria, che non sembra intenzionato a lasciare Milano e quella del patron degli ‘Spurs’ Levy, che non vorrebbe cedere subito il ragazzo francese dopo il grande investimento della scorsa estate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I mediatori sono però fortemente al lavoro per convincere il club londinese. Nel frattempo l’Inter avrebbe già individuato il sostituto dello slovacco: si tratta di Marash Kumbulla del Verona, molto vicino a vestire nerazzurro. Attenzione però anche ad un altro nome, ovvero Chris Smalling, con i nerazzurri interessati al centrale inglese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, stretta per Sanchez: segnali da Manchester

Calciomercato Inter, sogno Messi: ostacolo Conte