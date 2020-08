Duro sfogo di Conte contro la società al termine di Atalanta-Inter. Il giornalista Paganini si sofferma sul futuro del tecnico e della possibilità Allegri

Hanno fatto decisamente rumore le dichiarazioni nel post-partita tra Atalanta e Inter di Antonio Conte. Dopo aver raggiunto il secondo posto e in attesa dell’Europa League, il tecnico ha attaccato la società: “Le palate di cacca le abbiamo prese io e i miei calciatori, di protezione ne ho vista zero. Non è stato riconosciuto il nostro lavoro, a fine anno ci sarà modo anche di parlare con il presidente che è in Cina”. Parole che lasciano più di qualche dubbio sulla prosecuzione del matrimonio tra Conte e l’Inter.

Inter, rispunta Allegri con l’addio di Conte

Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, avanza la candidatura di Allegri soffermandosi sullo sfogo di Conte: “Dopo le dichiarazioni stasera (ieri per chi legge, ndr) Conte lo vedo più lontano dall’Inter e Allegri più vicino – posta il giornalista su Twitter – Certo ballano 10 milioni netti d’ingaggio più lo staff, più l’ingaggio di Spalletti. A Marotta il lavoro non manca di certo. E non sarà facile”. Difficile invece secondo Paganini che il futuro di Conte sia nuovamente alla Juventus: “Giusto per essere precisi i rapporti Allegri-Agnelli sono sempre ottimi, mentre Conte-Agnelli sèa!”

