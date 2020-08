Calciomercato Inter, stretta per Sanchez: segnali da Manchester

L’Inter vuole continuare a puntare su Alexis Sanchez anche nella prossima stagione: segnali importanti dal Manchester United, che spinge per Sancho

Alexis Sanchez ha mostrato il suo miglior volto nella fase finale della stagione e l’Inter sta lavorando per averlo ancora a disposizione non solo per i match di Europa League di agosto, ma anche per la prossima annata. Per ora, la distanza con il Manchester United è ancora enorme: gli inglesi chiedono circa 20 milioni di euro, i nerazzurri vorrebbero spenderne meno della metà.

Marotta può contare sulla volontà del cileno, che ha deciso di restare in Italia, sull’assenza delle offerte di altre squadre e, nelle ultime ore, dall’Inghilterra giungono segnali positivi.

Calciomercato Inter, Sancho avvicina Alexis Sanchez

Secondo ‘Manchester Evening News’, infatti, lo United continua a trattare con il Borussia Dortmund il trasferimento di Jadon Sancho, che costerebbe circa 110 milioni di euro. Per convincere il 20enne, il club gli consentirà di scegliere il suo nuovo numero di maglia, che dovrebbe proprio essere il 7 attualmente libero.

L’ultimo a vestire la storica maglia di Best, Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo è stato proprio Alexis Sanchez, che per i media inglesi “non ritornerà all’Old Trafford”, nel quale per lui non c’è più spazio. Un aggiornamento positivo per l’Inter, che spera di definire la permanenza dell’attaccante a partire da lunedì. E di farlo quanto prima.

