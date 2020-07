Chris Smalling vuole restare a Roma, ma la trattativa col Manchester United vive un momento di stallo. Occhio all’inserimento dell’Inter

La Roma sta facendo il possibile per continuare ad avere a disposizione Chris Smalling, una delle note più liete della sua stagione. I contatti tra giallorossi e Manchester United vanno avanti, ma tra le due società c’è ancora distanza.

I Red Devils spingono per un trasferimento a titolo definitivo immediato ed esigono per il suo cartellino 20 milioni di euro. Un’operazione troppo esosa per le casse di una Roma in sofferenza, soprattutto visto che tali cifre sarebbero investite su un trentenne difficilmente rivendibile in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il ‘bomber’ Smalling conteso: le ultime su Inter e Juve

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Smalling: ecco il possibile scambio

La proposta romanista, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è un altro anno di prestito, ma stavolta con un obbligo di riscatto tra i 13 e i 15 milioni di euro. Lo stallo di queste settimane ha ingolosito diversi intermediari, che hanno tentato di imbastire un’operazione diversa che coinvolgerebbe l’Inter: Smalling e Alexis Sanchez in nerazzurro, con Skriniar all’Old Trafford.

Per ora si tratta solo di un’idea, peraltro di difficile realizzazione, anche perché la Roma può contare su un elemento fondamentale: la volontà dell’inglese, il cui desiderio (e quello della sua famiglia) è continuare a vivere nella capitale italiana.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, per Smalling strada in salita | Pronto il piano B

Calciomercato Roma, Smalling resta ma manca ancora l’ultimo accordo: le ultime di CM.IT