Il Tottenham non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Tanguy Ndombele. Gli inglesi vogliono dare un’altra possibilità al centrocampista francese

Nonostante una stagione non proprio esaltante, Tanguy Ndombele ha davvero parecchio mercato. Il centrocampista francese classe 1996 nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino dell’Inter: sarebbe lui il prescelto per rafforzare la linea mediana di Antonio Conte anche se portarlo in Italia non appare per nulla facile. Il calciatore piace infatti anche a Real Madrid e Barcellona.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il prezzo di acquisto, inoltre, non è certo basso: difficilmente, infatti, Ndombele lascerebbe Londra per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

Dall’Inghilterra giunge, inoltre, notizia che il Tottenham non avrebbe alcuna intenzione di privarsene: come riporta il Daily Mail, il presidente Daniel Levy sarebbe contrario a questo tipo di operazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Atalanta-Inter, Conte: “Facciamoli soffrire. Soddisfatto della squadra”

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Zaniolo | Offerti due giocatori